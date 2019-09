[VIDEO] Revisa 6 de los momentos más hilarantes de Friends a 25 años de su estreno

El 22 de septiembre se cumplen 25 años de la emisión del primer capítulo de Friends, una serie ícono de la televisión.

Para celebrarlo, Warner Channel preparó una maratón con las 10 temporadas de la serie, que comenzará el 18 de septiembre a las 17.30 horas y durará hasta el domingo 22.

La estación realizó una selección de algunos de los momentos más hilarantes de la serie, de los que te invitamos a revisar seis:

Ross le resta mérito a las clases de defensa personal que han tomado Phoebe y Rachel. Les dice que necesitan manejar una fase de alerta: “Unagi”, un estado de conciencia ante cualquier peligro que pueda venir.

Una apuesta de US$ 10 por cuánto se conocían entre si Chandler y Joey y Mónica y Rachel; pasa por aumentos en el monto hasta US$ 300 dólares y finalmente, la apuesta culmina en que si ellas ganan, ellos deberán echar de su departamento al gallo y al pato que tienen. Si es al revés, ellos se quedarán con el departamento en el que ellas viven. Todo en un concurso de preguntas y respuestas rápidas, preparado por Ross.

Chandler sale con la expareja de Joey y pide consejos sexuales a Rachel y Mónica. Esta última le dibuja un diagrama del cuerpo femenino y ennumera las zonas erógenas. Le sugiere partir con uno; uno, dos; tres; tres; cinco; cuatro; tres, dos; dos; dos cuatro seis; dos; dos; cuatro, siete; cinco, siete; seis, siete; siete; siete, siete, siete, siete, ¡siete!, ¡¡siete!!, ¡¡¡siete!!!

En un centro de autobronceado, a Ross le aconsejan contar hasta cinco y luego darse vuelta para que el proceso se realice en forma pareja. Sin embargo, Ross no cuenta en forma normal, si no que lo hace un mississippi, dos mississippi… y el tiempo no le da. Cuando intenta emparejarlo, vuelve a equivocarse.

Mirando desde el nuevo departamento de Ross, Phoebe ve que Chandler y Mónica, quienes recientemente han iniciado un romance, se están desnudando. Entra en pánico y comienza a gritar. Luego llega Mónica, quien intenta calmarla y en su intento por evitar que Ross, quien aún no sabe de la relación, se entere. El mayor de los Geller se suma a los gritos, creyendo que es de emoción por su nueva residencia.

Ross conversa con Joey luego de que este le pidió matrimonio a Mónica. El actor lo fuerza a que descargue su rabia y lo golpee, pero cuando Ross le lanza un puñetazo, se corre y hace que se golpee en un poste. Le explica que fue un acto reflejo. “Cuando ves que un puño viene a tu cara, te agachas” le dice y le lanza un golpe que Ross no evade.