Kim Kardashian confirmó entre lágrimas haber sido diagnosticada con dos enfermedades

Por un mal momento se encuentra pasando Kim Kardashian, luego de haber sido diagnosticada con lupus y artitris reumatoide. La noticia fue dada a conocer en el último capítulo de Keepin' Up With The Kardashians, donde explicó que se realizó una serie de exámenes médicos.

Y es que, hace algún tiempo estaba manifestando varios sóntomas, como hinchazón en las articulaciones, fatiga y dolores de cabeza.

"Definitivamente es una sensación diferente a cualquier dolor que haya tenido antes. Siento esto en mis huesos. Está empezando a preocuparme realmente", dijo la estrella de televisión antes de recibir el diagnóstico.

Una vez que el resultado estuvo en sus manos,su reacción fue de profunda tristeza, y se la ve en el mismo programa rompiendo en llanto.