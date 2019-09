Pamela Leiva tras desnudo en revista Viernes: "Me emocione de verme y encontrarme tan bonita, con mi cuerpo tan fiel"

La actriz y comediante Pamela Leiva, comentó en su cuenta de Instagram, sus sensaciones luego de protagonizar un desnudo para la revista Viernes de La Segunda

Lee también: [FOTO] Pamela Leiva protagonizó desnudo para la revista "Viernes"

En la publicación, Leiva además realizó una presentación de si misma en forma de paya, en la que entre otras cosas dijo que "un tropiezo he sufrido, al mal tiempo, buena cara. Un tiempo nomás ha dolido, soy mujer empoderada. Diecisiete de septiembre, fecha de mi cumpleaños, por eso canto cuecas, no lo encuentro tan extraño"

Su posteo posterior en las redes sociales abordó sus sensaciones al momento de ver su imagen. "Cuando me mandaron esta foto para autorizarla me emocione de verme y encontrarme tan bonita, con mi cuerpo tan fiel...en el esta escrita nuestra historia en cada cicatriz, en cada marchita, en cada estría..."

"Estaba tan nerviosa de hacerme estas fotos, no es fácil desnudarse frente a otras personas y debo decir que fue una experiencia hermosa. Me hicieron sentir como una estrella, quiero agradecer a todo el equipo que me ayudo a lograr lo que ustedes ven...", dijo la comediante, quien aprovechó de mencionar la labor realizada por los profesionales de la publicación encargados de la realización y producción de la fotografía.