Miguel Asencio respondió a cuestionamientos de actrices por rol de Nicolás López en nueva serie

El español Miguel Asencio, a cargo de la realización de la nueva serie de Canal 13 “El Grupo” de su productora Tiki, salió al paso de los cuestionamientos de la Red de Actrices Chilenas (Rach), quienes a través de un comunicado llamaron a la casa televisiva “transparencia y verdad “, sobre el equipo que está detrás de la producción, preguntando si en el proyecto “está involucrado el director Nicolás López, formalizado en abril y que aún está en proceso de investigación”.

Asencio, esposo de Paz Bascuñán y ex socio del cineasta en la productora Sobras, insistió en una entrevista con La Tercera PM que “hay que tener un poco de precaución a la hora de lanzar estos comunicados, uno, por cómo está la producción nacional; dos, porque no se puede hacer caso a todos los rumores. Y tres, porque hay un equipo grande trabajando detrás, entonces puedes hacer daño a mucha gente”, dijo, luego de ser consultado sobre la imputación de delitos de violación y abuso sexual que pesan contra López.

En este sentido, aseguró que en la serie donde participan las actrices Paz Bascuñán, Loreto Aravena, Tamara Acosta, María Elena Swett y Jenny Cavallo, se debió hacer un largo trabajo.

“Cuando te llega un formato mexicano, tiene palabras que hay que adaptar a la idiosincrasia chilena. Yo no soy de aquí, con lo cual, mal puedo adaptar las cosas; pido ayuda a un amigo que colabora en grado de amistad conmigo en esto.

Punto. Nicolás, por un juez, le dice que no puede salir del país, no que no pueda trabajar, no que no pueda salir a la calle, no tiene ninguna restricción de ningún tipo. Y menos de amistad. ¿No puede ayudar a sus amigos?”, cuestionó.

“Es como en la Alemania nazi, que colaboro con los judíos y me persiguen los nazis. Una cosa así me estoy sintiendo en este momento”, continuó.

Con ello, insistió en que las películas donde ha participado López han sido adaptadas en otros países y ha aparecido su nombre. “Nadie tiene problema en que él trabaje. No sé por qué tendría que haber problema. Si un juez dijera: este señor no puede trabajar en nada; entonces tendría que tener una ayuda del Estado que le diera dinero todos los meses para poder vivir, porque él tendrá que vivir de algo”, comentó, y preguntó “¿Crees que es grave que él me ayude a adaptar unos guiones?”.

En cuanto a Tiki y a las grabaciones, Asencio aseguró que López no ha estado en el set, agregando que aseguró que el canal conocía su participación. “Se lo ofrecí al canal, les gustó, le dije incluso al canal: voy a pedirle colaboración a Nicolás en esto, porque estoy un poco perdido en la adaptación de los guiones; y me dijeron que no había ningún problema. Ellos sabían, no les pareció mal, igual que a nadie le debería parecer mal”.

Asimismo, reiteró que “nadie trató de ocultar nada en ningún momento. Sencillamente nadie preguntó. Y ahora preguntan y yo respondo”, añadiendo que López “no recibió un pago. Pero igual no me parece mal que trabaje”.

Además, el español insistió en que existe una “persecución” contra López en Chile. “Yo soy amigo de Nicolás, lo seré, y no voy a entrar en ese tipo de juegos”, concluyó, respondiendo al comunicado de la Red de Actrices.