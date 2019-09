Luis Jiménez fue desvinculado del Al Ittihad saudí

El club Al Ittihad decidió destituir al mediocampista chileno Luis Jiménez, debido a su opaco desempeño en la tienda saudí desde su arribo en julio del presente año desde Palestino.

Solamente dos meses duró la estadía del ‘Mago’ en el elenco que dirige José Luis Sierra y donde milita además el ex Audax Italiano y Universidad Católica, Carlos Villanueva.

A través de las redes sociales, el club de Medio Oriente informó que “Al Ittihad decidió cancelar el contrato de Jiménez”. Todo esto luego de la eliminación del equipo de la Champions League Asiática.

Un periplo del experimentado volante que no estuvo exento de polémicas, ya que el jugador y su familia fueron amenazados de muerte debido al irregular rendimiento de Jiménez.

El mediocampista respondió a las amenazas con un escrito en su Instagram, aclarando que "no he sido el mejor, pero tampoco el peor. Sin embargo, soy el único al que abuchean cuando entro al campo de juego o cuando pateo la pelota. Entiendo que me culpen porque esperan que sea yo el que mejore los resultados. Por favor, solo quiero pedir una cosa: respeto fuera del campo de fútbol, porque mis niños y yo hemos recibido incluso amenazas de muerte”.