Aaron Carter acusó a través de Twitter que fue abusado sexualmente por sus hermanos

Continúa la polémica en la familia Carter, luego de que Aaron utilizara su cuenta de Twitter para asegurar que su hermana, Leslie Carter, abusó de él. Si bien, la joven falleció en 2012 de una sobredosis, el cantante y hermano del integrante de Backstreet Boys, aseguró que todo ocurrió cuando él era un niño.

“Mi hermana Leslie sufría de bipolaridad y tomó litio para tratarla. Nunca le gustó la forma en que la hizo sentir y, cuando dejó de hacerlo, hizo cosas que nunca quiso hacer, realmente lo creo”.

Sin embargo, sus palabras no quedaron ahí, y continuó contando que "mi hermana me violó desde los 10 a los 13 años, cuando ella no tomaba sus medicamentos, y fui abusado no sólo sexualmente por ella sino que también por mis dos primeros bailarines, cuando yo tenía ocho años. Y mi hermano abusó de mí toda mi vida”, añadió, refiriéndose a Nick Carter.

Con ello, sostuvo que pasó "los últimos 15 años de mi vida yendo a terapia por abuso y violación. He pasado por diferentes tratamientos, hasta que finalmente encontré el correcto. He tenido mis altos y bajos, sigo trabajando en mi salud mental y pronto no tendré que tomar nada”, concluyó.