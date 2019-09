Polo Ramírez paró en seco a Matías Vega: "No seas patudo"

Esta mañana en el matinal de Canal 13, Bienvenidos, el panelista Polo Ramírez paró en seco a Matías Vega tras referirse a su hija en pleno programa.

Tras las Fiestas Patrias se instaló nuevamente la polémica en torno al rodeo, por lo que invitaron a Soledad Pérez y Eliana Albasetti que son activistas en el tema.

Luego de un largo debate entre los panelistas y las invatadas que daban sus opiniones, Polo Ramírez expresó que “tendríamos todos que dejar de comer carne, por ejemplo”.

A lo que el locutor en off, Matías Vega, arremetió diciendo que “por algo tu hija es vegana, pues Polo”.

El panelista con un tono molesto contestó que “bueno pero no pongas de ejemplo a mi hija si no la pongo yo po’ Matías, no seas patudo, si ni siquiera la conoces, además".