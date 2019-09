Pololo de Raquel Argandoña y fotos con su ex: “No me huev… más”

Luego de que La Cuarta reveló un romance de aproximadamente dos meses de Raquel Argandoña, el programa Intrusos mostró fotos del hombre, Felix Ureta, durante las Fiestas Patrias en Calama, junto a su madre y una ex pareja.

Abordado por el programa de espectáculos Intrusos, en el aeropuerto, el hombre respondió “no me huevees porfa, en serio”, consignó Glamorama.

“Lo pase increíble, todo bien. Por favor no quiero hablar más, no me huevees más”, insistió Ureta.

“De verdad, con mi vieja un viaje, todo bien”, insistió.

Cuando fue consultado por Raquel Argandoña, Ureta respondió “bien, súper bien”. ¿Feliz? le preguntaron en Intrusos, a que señaló “feliz”. ¿Enamorado?, insistieron; “enamorado”, respondió.

“No tengo nada que decir, nada de fotos. Mi madre nomás”, dijo sobre las fotos con su expareja y su mamá.

Posteriormente en un mensaje enviado a una de las panelistas del espacio, el hombre señaló que “las imágenes con mi ex son categóricas. pero somos amigos”.