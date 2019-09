Ignacia Michelson arremetió nuevamente contra Geri Hoops: "Con Twerk no sale poto”

Lejos de terminar esta el polémico debate entre la ex chica reality, Ignacia Michelson, y la denominada "Reina del Twerk" , Geri Hoops.

Pues la joven de 25 años arremetió nuevamente contra la bailarina, luego de esta última se refiriera a la perdida de su bebé.

En una conversación con La Cuarta, la ex de Sargento Rap sostuvo “¿Qué tiene que ver un poto con la pérdida de un bebé? Ella está mezclando peras con manzanas. Una cosa es el poto, y otra, un tema delicado. Si alguien se pica de esa forma es porque en verdad le afectó, o sea, tiene el poto operado”.

“Yo la conozco desde hace tiempo. Ella no tenía ni la delantera ni el trasero que tiene ahora. Que no me venga a cuentear a mí, que tengo más operaciones que todas. Si con Twerk no sale poto”, concluyó la influencer.