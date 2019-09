[VIDEO] Américo bajó a saludar al público en la Pampilla de Punitaqui y le arrebataron su anillo de bodas

El cantante nacional, Américo, se presentó el 20 de septiembre en el show que realizó la comunica de Punitaqui donde acusó que alguien le sacó su anillo de bodas, mientras saludaba al público.

En pleno show el artista paró la música para hablar con el público y contarle lo ocurrido con su anillo.

"Mi intención era bajar, poder saludarlos a todos y me da una pena tremenda decirlo, pero asi también amo a mi familia y en un saludo alguien me acaba de arrebatar mi anillo de matrimonio, 22 años", detalló el artista.

"No creo que esa la imagen que..." balbuceó Américo. La respuesta gritó "que fea la actitud" a lo que el intérprete expresó "no no, con eso de fea la actitud no va a aparecer".

"La verdad que me apena muchísimo, estando en fiesta. Los quiero muchísimo, que estén muy bien, que dios los bendiga" concluyó Américo cerrando su show.