Luciana Echeverría cuenta cómo se prepara para ser Wendy en "Camaleón"

La historia de un agente comunista que logró infiltrarse en la elite de la dictadura es el centro de "Camaleón", la serie basada en el libro del mismo nombre del periodista Javier Rebolledo que tendrá a Luciana Echeverría vistiendo plumas y brillos como la vedette chilena Wendy.

La actriz participó del teaser de la serie, disponible en YouTube, que consiguió $488 millones de los fondos del CNTV 2018. En el adelanto, se puede ver a Echeverría como la vedette y a Daniel Alcaíno como Mariano Jara, el agente que guardaba las armas del PC y que se hizo famoso como el dueño de la noche local

Jara era dueño del Flamingo, el mítico cabaret por el que en los 70 y 80 desfilaban los más poderosos del régimen militar y estrellas de la farándula local de la época como Wendy, que fue amante del empresario.

"Está muy interesante", comentó Echeverría, que detalló que será una serie de ocho capítulos "en que se va a mostrar todo lo que pasaba en la época de la dictadura, con las fuerzas de inteligencia versus el Flamingo".

Aunque la serie está en preproducción y su rodaje comenzará en marzo, la actriz cuenta que ya ha comenzado su transformación en Wendy, aunque se encontró con una dificultad: no ha podido dar con su paradero. "He investigado de su historia, porque vivía cerca de mi casa y la echaron de su edificio hace un par de años y le seguí el rastro porque terminó vendiendo unas revistas en que ella salía y después se perdió el rastro y no la encuentro", contó.

Sin embargo, explica que "hay harto material de donde uno puede sacar" y aclara que, pese a estar basada en una historia real, la serie tendrá elementos de ficción.

Posible secuela

Completa el trío protagónico de "Camaleón" Juan Pablo Ogalde, quien interpreta al exagente de la CNI Álvaro Corbalán en la producción de Inteligencia Colectiva, codrigida por Daniel Uribe y el propio Rebolledo.

Éste último contó que la serie transcurrirá entre los años 1980 y 1987, luego de la disolución de la DINA, cuando se crea la CNI, "con un jefe operativo que es Corbalán, que le gusta el canto, que es productor del Festival de Viña y que en el fondo es toda una figura de la noche", detalla Rebolledo.

Él será el antagonista de Jara, "que aparece como un derechista pero que en realidad tiene escondidas las armas del Partido Comunista y que conforme va a ir avanzando la serie va siendo parte de la operación Carrizal Bajo, que es la internación de armas a Chile más grande en la historia de Sudamérica", dice el autor.

Aunque en "Camaleón" aparecerán varios personajes reales de la época, el periodista enfatiza que será "una ficción histórica, es decir, está basada en el libro pero los personajes están ficcionados". Todo "desde un tono o un tratamiento como film de gángters", dice. "La referencia inmediata es el policial negro y las películas de Scorsese, 'Buenos Muchachos', 'Casino', 'Calles Peligrosas'", agrega.

Aún sin fecha de estreno definida, la serie será emitida por TVN y su director espera que pueda tener una secuela basada en su próximo libro, "El Costo del silencio", que lanzará en octubre y que también narra la historia de agentes del PC; un grupo de universitarios que dejaron sus carreras y se infiltraron en Investigaciones tras el golpe de Estado.