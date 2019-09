[FOTO] Camila Recabarren reveló importante noticia con sus seguidores de Instagram

15:30 Hace un tiempo la ex Miss Chile se refirió a este tema donde expresó que "me siento orgullosa de la decisión que tomé hace nueve meses".

No han sido buenas semanas para Camila Recabbaren, pues el fin de semana dio a conocer que su mamá estaba internada en el hospital por una descompensación.

Sin embargo, hoy contó una gran noticia a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram donde detalló que "este mes cumplí un año sin tomar una gota de alcohol ¡¡y me siento tan feliz!! por la Isa y mi mamá que me lo pidió".

Cabe recordar, que hace algunos meses la ex Miss Chile fue invitada al programa de Chilevisión, "Podemos Hablar", aclaró que "me siento orgullosa de la decisión que tomé hace nueve meses. Yo tomaba mucho, en exceso. No sé si era alcohólica, pero tomaba miércoles, jueves, viernes, sábado".