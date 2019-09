Ex desmintió al pololo de Raquel Argandoña: "No nos encontramos, nos fuimos juntos a San Pedro"

El programa "Intrusos" conversó con la ex del pololo de Raquel Argandoña, Cathy Órdenes, aclaró los dichos de Félix Ureta luego de que éste dijera que se encontró con una amiga durante su viaje.

La ex novia de 3 años, aseguró que "la verdad es que Félix estuvo acá en Calama. Yo no sabía que él estaba saliendo con la señora Raquel y lamentablemente me veo involucrada en esto que está pasando, que es penoso. La idea no es mentir, y la verdad es que él sí estuvo acá. Que diga la verdad y no siga mintiendo. No entiendo por qué hace daño mintiendo y niega algo que sabe".

"Lamento lo que está pasando por la señora Raquel… No entiendo que Félix mienta, porque nosotros no nos encontramos, nos fuimos juntos a San Pedro", concluyó Órdenes.