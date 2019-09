Daniel Valenzuela entregó detalles sobre su quiebre con Paloma Aliaga: "No tuve el coraje, ni los huevos“

El locutor radial, Daniel Valenzuela, participó como invitado en el programa de Canal 13, "Sigamos de largo", donde hablo de diferentes aspectos de su vida.

Uno de los momentos más profundos de la conversación fue cuando tocaron el mediático quiebre con Paloma Aliaga.

El conductor del programa, Sergio Lagos, le preguntó cómo hizo para terminar con su matrimonio y vivir el hecho de que su hermano Cristóbal fue quien conquisto a Paloma.

Valenzuela expresó que “ha sido abrumador estar así de expuesto (tras lo que ocurrió). En términos de exposición mediática si lo hubiera hecho distinto, sí, por que después ver las consecuencias es mucho más fuerte llevarlo“.

“Te dan ganas de tirar la pelota e irte todo a la mier… Pero bueno, se puede, todo pasa finalmente", añadió.

Además, fue consultado por el cómo fue la relación con su ex pareja antes del quiebre donde aseguró que “yo no puedo arrogarme de que fui un marido perfecto, yo lejos de eso. Se me instó a terapia (de pareja)…yo no quería, pero tampoco tenía los pantalones, siendo justo, para decir ‘sabí que lleguemos hasta acá’, no tuve los pantalones, no tuve el coraje ni los huevos“.

“Si uno ve eso dice ‘cresta, yo también atornille al revés mucho tiempo’. Teniendo claridad de eso es mucho más fácil el perdón, por que la cancha está más emparejada también”, agregó Daniel.

Finalmente, concluyó que “hoy día, digan lo que digan y de verdad me importa una soberana raj...Paloma es una de las personas que más quiero en la vida y va a ser así siempre“.