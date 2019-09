La osada confesión sexual de Belén Mora sobre Sergio Arola, Yann Yvin y Ennio Carota

En su participación en el programa Abrazo de Gol del CDF, la actriz Belén Mora realizó una osada confesión sexual relativa a los cocineros, Sergio Arola, Ennio Carota y Yann Yvnn, quienes conducirán “El discípulo del chef” en Chilevisión.

“Quiero que ustedes dimensionen a qué me refiero con que me gusta esto. Yo he tenido sueños eróticos. Se los juro por mi hijo. He tenido sueños con Sergi Arola, con Yann (Yvin) y con Ennio Carota”, dijo la actriz y comediante, quien añadió que “no quiero decir con los tres, porque el horario no está permitido”.

Mora profundizó en sus sueños: “el horario es feo para decir que me excitan los hombres que cocinan, pero ya lo dije. Pero es que es tan difícil, con Ennio me imagino que él va a secar las pastas en mi cuerpo, Yann Yvin cocina francesa, debe tener una lengua muy particular para percibir sabores”.

“Arola tiene una mota, le gusta la música y dice ‘yo soy cachondo, tío (con acento español)’. Puta, es que los tres sería ideal…” agregó la comediante, quien añadió que le gustaría “probar con Arola porque no vive en Chile”. “Con Ennio y con Yann puedo hacer un trabajo más a largo plazo”.

Sobre el mundo del fútbol, la “Belenaza” escogió al ex DT de la Roja, Marcelo Bielsa y al capitán de la Roja, Gary Medel. Del entrenador planteó que “feliz. Imagínate la conversación post con ese hueón, si es tan intenso”.

“Si tuviera que elegir un futbolista, Gary, porque si dura 90 minutos corriendo, hueón, en la cama…”, explicó sobre su elección del “Pitbull”.