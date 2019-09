Los hijos de José José están en pugna por los restos de su padre

Los conflictos entre los hijos mayores de José José -José Joel y Marysol- y la menor, Sara Sosa, continuaron pese a la muerte del artista, ocurrida el sábado en Florida, Estados Unidos, producto de un cáncer de páncreas.

Los mayores, fruto de la relación que el mexicano tuvo con Ana Elena Noreña, ya habían acusado a Sara de llevarse a su papá en pleno tratamiento contra el cáncer a Estados Unidos sin avisarles y hace pocos días habían iniciado acciones legales en contra de su hermana. Y ayer, tras llegar a Miami, donde el artista murió el sábado a los 71 años, aseguraron que sus restos no estaban en la funeraria Dignity Caballero Rivero Westchester, donde se suponía que lo estaban velando.

José Joel llegó junto a su hermana, que no se bajó del auto, y le pidió a la prensa presente que lo acompañara a la funeraria, donde le dijeron que el cuerpo de su papá no estaba ahí. "No sabemos lo que está pasando", dijo, según El Universal de México.

Posteriormente se trasladaron hasta el Hospital Homestead, donde murió José José, para intentar dar con el paradero de sus restos, publicó Excelsior. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no habían confirmado su paradero.

En paralelo, la cadena Univisión anunció la emisión de una entrevista con la menor de los hijos, quien fue la última persona que acompañó al artista hasta su muerte. "A un día de la muerte de su padre, Sarita Sosa revela cómo fueron las últimas horas del 'Príncipe de la canción' y le envía un mensaje a sus medios hermanos", publicó en Instagram ese medio.

Más temprano, su madre, la tercera y última esposa de José José, Sara Salazar, le dijo a los medios a su arribo a la funeraria que sería ella quien tomara la decisión respecto de los funerales de su marido, sin dar detalles.

Antes de que surgieran las dudas en torno al paradero de los restos del mexicano, Sara Sosa aseguró que su papá "se fue dormidito, estamos muy agradecidos de que se fue así". La joven de 24 años además dio a conocer las últimas palabras del cantante, asegurando que "me dijo que yo le prometiera que iba a hacer mi carrera, que yo le prometiera que iba a cantar".

En México artistas y fanáticos de la música de José Rómulo Sosa Ortiz, verdadero nombre del artista, exigían que fuera trasladado a ese país para ser velado en el Palacio de Bellas Artes de la capital, tal como fue con Juan Gabriel.

Pese a la incertidumbre, cientos de mexicanos llegaron hasta el Parque de la China del barrio Clavería, donde hay una estatua del cantante, a homenajear al intérprete de clásicos como "El triste" y "40 y 20" cantando sus temas. Fue precisamente entre esas calles donde creció José José y a donde él mismo volvió en 2007 para inaugurar el monumento de bronce en su honor, que ahora funciona como memorial.