Yamna Lobos contó divertida anécdota de una cita a ciegas

En un nuevo programa emitido de "Podemos Hablar" tuvo como invitados a Sandra O’Ryan, Jacqueline van Rysselberghe, Marcelo Comparini, Bruno Zaretti, Beto Espinoza y Yamna Lobos donde contaron detalles de sus vidas.

La ex bailarina de "Rojo fama contra fama", Yamna Lobos, contó una anécdota que le ocurrió en una cita a ciegas, pues aseguró que “para mi fue algo anecdótico, chistoso”.

“Llegó el momento, lo miré y dije ‘ya, es como yo lo veía en la foto, regio, estupendo, maravilloso’ (…) Lo veo ahí parado. Muy romántico, guapo. Lo veo grandete. Porque a mi me gustan los hombres grandes y altos. Ahí me acerco y me dice ‘Hola’… ¡tenía voz de pito! Pensé en mi cabeza así rápido ‘a lo mejor está nervioso“, relató Lobos.

Finalmente, contó que “me debe haber encontrado la mujer más simpática por que fuimos a comer y yo me reí toda la comida. me daba risa. Me mató las pasiones. Después me buscó pero lo descarté. No podía estar con alguien que me riera todo el rato”.