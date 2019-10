Sergi Arola respondió a la fantasía sexual de Belén Mora

Luego de que la actriz Belén Mora, confesó en un programa del Canal del Fútbol (CDF), que tenía sueños sexuales con los chefs Sergi Arola, Yann Yvin y Ennio Carota, uno de los aludidos, respondió a las fantasías de la comediante.

Mora, dijo que "he tenido sueños eróticos. Se los juro por mi hijo. He tenido sueños con Sergi Arola, con Yann (Yvin) y con Ennio Carota" y profundizó en la fantasía sexual con Arola, con quien dijo le "gustaría probar"! debido a que no vive en Chile: "tiene una mota, le gusta la música y dice ‘yo soy cachondo, tío (con acento español)’

Fue este último quien también en "Abrazo de gol" del CDF le mandó un recado a la actriz. "Querida amiga Belén, espero quedarme en Chile tanto o más que Yann. En cualquier caso deberías probar con los tres. Puedes venir el día que quieras y convertirte en nuestra discípula", dijo el cocinero.