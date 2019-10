Jhendelyn Núñez: "Para mí la infidelidad es un tema súper fuerte y chocante"

En conversación con el sitio Biut , la modelo Jhendelyn Núñez se refirió a la infidelidad y dijo que para ella, la situación es "fuerte y chocante", a raíz de que a principios de su adolescencia, le fueron infiel.

"Quizás no tenía la madurez necesaria para enfrentar cosas que son súper dolorosas.complicados", dijo la modelo sobre su experiencia.

Núñez además dijo que "no podía dejar a esa persona de lado, no sabía por qué. Ahora me doy cuenta que era porque tenía una conexión con carencias que arrastraba".

La modelo, quien fue reina del Festival de Viña del Mar, también aseguró que hay un "

"A ti. Pero creo que esencialmente es porque, cuando la relación está en baja,".