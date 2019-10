Kenita Larraín asumirá nuevo desafío en televisión

María Eugenía Larraín será la nueva animadora del late "Muy Buenas Noches" de Telecanal junto a Patricio Burgos y Paulo Iglesias.

La numeróloga contó esta noticia a través de su cuenta oficial de Instagram.

En una conversación con El Mercurio expresó que "después de tantos años, ahora sí estoy preparada para nuevos desafíos. Me di cuenta de que estar en la conducción es algo que me acomoda y me encanta".

Algo que la motivó para tomar este nuevo desafío fue el estilo del programa, pues aseguró que "la conversación es algo que me acomoda porque puedes profundizar en las historias personales de los invitados. El formato también, porque no es tan rígido y estructurado".