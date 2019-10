Diana Bolocco tras dichos sobre José Luis Repenning: "Te quiero pedir perdón a ti y a tu mujer"

La conductora del matinal de Mega, Diana Bolocco, le ofreció disculpas al periodista y lector de noticias de ese canal, José Luis Repenning, luego de que dijo que "si fuera soltera y José también, saldría con él".

Su frase se dio en el contexto de una serie de "palabras cruzadas" en TV con su marido, el animador del matinal de TVN, Cristián Sánchez.

Bolocco, sin embargo, dijo "José, te quiero pedir perdón a ti y a tu mujer, porque yo digo cosas que siento… No me estoy retractando de mis palabras y no lo haría jamás".

"Yo mantengo mis dichos. Pero tal vez a su mujer le complica, y besos para ti. Esto es hipotético. Si estuviésemos los dos solteros…", indicó la animadora de Mega en el matinal.

"Eso me pasa por decir todo lo que yo pienso. Con mucho respeto, José. Me refiero con salir, tomarse una pilsen. Lo dije ayer, una cosa así nomás. Es que el José es interesante para conversar", añadió.

Previamente y en medio de los dichos de Bolocco, Repenning, dijo sentirse "alagadísimo" por los dichos de la animadora. "Cualquiera estaría muy contento de que la Diana pensara eso", indicó.