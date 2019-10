Gianluca: “Mi música no es trap, yo hago música simplemente”

Pese a que sí se siente parte de una escena, junto a otros músicos como DrefQuila, Pablo Chill-E y Young Cister, Gianluca no quiere circunscribir su música al trap. Prueba de ello es “Yin Yang”, el disco debut que el chileno editó junto al sello Quemasucabeza y en el que colabora con el mismo Pablo Chill-E, así como con Gepe. En el álbum, el músico nacional de 23 años exploró diversos sonidos, como el pop electrónico que muestra en la canción que le da el nombre al álbum, en la que colaboró con Javiera Mena. “Antes mi música era mucho más trap en cuanto al sonido y en el G Love (mixtape) ya empecé a mostrar otros matices sonoros más claros”, dijo aprevio al lanzamiento del disco que desde hoy ya está en Spotify.

“Yo creo que el concepto de la escena del trap va a cambiar, o sea yo igual uso hace un tiempo ‘música urbana’ porque es más amplio”, opinó quien se ha instalado como uno de los principales exponentes de ese género en Chile, con su participación en Lollapalooza Chile 2019 y en festivales locales de trap.

Desde que debutó en la música con su primer sencillo “Quemando billetes”, que publicó en YouTube hace ya más de tres años, Gianluca publicó dos mixtapes, “G Love” y “SSR” y un EP, “Vortex”, pero explica que “desde siempre he querido hacer un disco, más de un disco también, porque para mí el concepto del disco es súper importante; que tenga un orden, que se escuche de una forma, que tenga un concepto, que tenga una estética de sonido, que tenga un rollo”.

El concepto parte de la canción con Javiera, que cuando hice el demo sentí que el concepto era súper potente. De hecho después de eso creo que me lo tatué. En verdad ahí tampoco tenía tan claro si iba a hacer un disco o no pero me daba vueltas en la cabeza siempre el concepto y ya cuando definí que era un disco como que pensé harto en ideas y conceptos y nombres y como que no se me ocurría nada y entonces volví a la idea inicial de Yin Yang y cuando lo cerré empecé a encontrar un montón de hilos entre las canciones, como que se comunicaban muy bien entre sí, el concepto empezó a cerrar cada vez más, cómo se expresaba en el disco. Para mí de las 13 canciones "Yin Yang" es la que divide los dos lados del Yin Yang. La primera mitad es la oscura, la segunda la luminosa y como en el mismo Yin Yang en la oscuridad también hay luz y en la luz hay oscuridad, entonces también en cada lado se puede encontrar una canción más luminosa que son como las que inician y las que cierran.

Son de otra generación y hacen música como bien distinta a lo que hago yo, de cierta forma, pero también siento que los tres pertenecemos a algo más bien alternativo, que hace que podamos juntarnos y que no sea raro. O sea si escuchas las canciones suenan tanto a mí como a Javiera o a mí como a Gepe. Como que es un universo que yo sentí que podían entrar ellos, no es como quiero meter a Gepe porque es Gepe, sino que al hacer las canciones se me ocurrió porque como que pensé al tiro en eso. Siento que también las canciones de las cuales ellos son parte son algunas de las que más se salen de las cosas que había hecho antes, de los géneros que había trabajado, entonces me gustan mucho sus participaciones y también poder llevar mi música hacia otros lados.

Es que para mí nunca ha sido trap, para mí es música, entonces creo que también en el disco se muestra esto como más directo. Quizás cuando la gente escuche el disco va a entender mejor que mi música no es trap, que yo hago música simplemente y que también como tengo canciones que pueden ser trap tengo canciones que pueden ser reguetón pero no por eso soy un artista de reguetón, o canciones que son más alternativas con banda y no por eso hago pop alternativo. Como que siento que los géneros igual limitan y la música que me gusta, los artistas que más me gustan siempre tienen algo que los puedes escuchar sobre cualquier ritmo, la gracia es que siguen sonando como ellos mismos. Yo siento que por mucho que pueda tener temas hasta psicodélicos y como rock en el disco sigue siendo Gianluca. Eso es bacán y siento que es lo que he mostrado desde el principio, siento que he acostumbrado a la gente que me escucha que puedan escuchar tanto cosas más trap entre comillas o cosas más raras, lo que sea, y que sigo siendo yo.

La verdad el Festival de Viña yo siento que es un escenario donde van los artistas que están mucho más consagrados que yo. Lo que digo siempre, Gepe y Javiera Mena fueron en un momento en que ya todo el mundo los conocía, ya habían hecho giras internacionales, ya estaban muy consagrados y siento que ahí es el momento de Viña. Como que ahora de repente es muy incipiente y si bien la música urbana tiene algo muy potente, tan potente que quizás podría llegar algún artista muy joven a tocar a Viña, yo creo que Viña es un espacio donde van artistas más consagrados y que esa también es la forma en que ellos arman la parrilla. Pero si llegase a pasar y llegara el momento bacán, encuentro que es un escenario bacán, de los más importantes de Chile.