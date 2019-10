José Martínez habló del fin de su relación con Javiera Acevedo: "No éramos para estar juntos"

El actor José Martínez se refirió en el late de Julio César Rodriguez, “Síganme Los Buenos”, a la relación que tuvo hace algunos años con Javiera Acevedo.

En la oportunidad, reaccionó a las palabras que la actriz sostuvo en “La Divina Comida”. “Dentro de todo, dijo que ella se había arrepentido de casarse porque creía que el matrimonio era para toda la vida y que la historia de ustedes no iba a ser para toda la vida”, le comentó Julio César.

A esto Martínez respondió que “tiene razón”. “De verdad, no éramos para estar juntos. Yo le deseo lo mejor. (…)Después de que sales de las relaciones te das cuenta en qué estabas metido. Y a veces uno también es medio… No sé”, dijo.

Y en este sentido, comentó que las mujeres “te manejan, si las mujeres tienen un buen manejo. No me ha pasado una vez, me ha pasado varias.

Entonces, hay que tener ojo, uno que a veces es medio… ¿Cómo se podría llamar? ¿Mamón? No, mamón no, (…) Macabeo, esa es la palabra”, remató.