Faloon Larraguibel anunció vía Instagram que se casa con Jean Paul Pineda

11:52 La ex chica Yingo compartió un video de la propuesta que le hizo el futbolista a través de su cuenta.

Faloon Larraguibel subió a su cuenta de Instagram un video en el cual su pareja, el futbolista Jean Paul Pineda le pide matrimonio.

En la publicación se pueden ver videos y fotos de la conductora de Zona Latina reencontrándose con su pareja luego de estar separados debido a asuntos laborales por dos meses.

La ex chica Yingo comentó: “Y bueno que nervios, estaba súper nerviosa que uno se ríe de eso po de nervios y aún no me lo creo! Si, quiero ser tú esposa!”.