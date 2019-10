Pamela Leiva: “El humor me ha salvado la vida”

El primero que le dijo a Pamela Leiva que tenía potencial en la comedia fue Pedro Ruminot. Era 2007 y la única mujer en la parrilla del humor del Festival de Olmué 2020 aún no había entrado al reality show que la hizo conocida, “1810”. Había ido a probarse para “El club de la comedia” y, aunque no quedó, no se olvidó de ese comentario.

Pasaron los años y en 2013, cuando pasaba apuros económicos, su excompañera de reality, Andrea Dellacasa, le dijo: “Boluda, hacé stand up”. Y así fue que a partir de un primer show, que recuerda que le pagaron en trago y comida, se empezó a hacer un nombre en la escena local de la comedia.

Con los años, acumuló horas sobre el escenario en el cuerpo que le permitieron, primero, llegar a la Teletón 2018, su debut televisivo en el stand up, y ahora, estar en El Patagual en enero de 2020. Una confirmación que la tiene contenta y que celebrará sobre el escenario el sábado 12 de octubre con un show en Gran Arena Monticello junto a Juan Pablo López, que bautizaron “Mambo!!!”.

Feliz, muy contenta. Vengo trabajando hace siete años haciendo humor, que se convirtió en el gran amor de mi vida, y con mi equipo llevamos ya un rato trabajando, nos pusimos un desafío y ese desafío se cumplió, que era lograr pisar un festival. También hay una cuota de nervios, por el desafío que se viene.

La verdad es que quiero pasarlo bien, quiero mostrar mi trabajo, que la gente disfrute conmigo. La gente ya me conoce, sabe que estuve en un reality, que era gordita, que bajé de peso y toda la evolución que he tenido desde “1810”, entonces yo creo que también produce curiosidad ver en qué estoy. Y pararme como invitada a un festival tan importante, que para los comediantes también es tan importante, que permite pegarse un salto, qué quieres que te diga, estoy feliz.

Es bien transversal, es simple. Yo me río de la vida en general, de todo lo que nos pasa y siempre mi mensaje es que nada es tan grave, todo pasa por algo y vamos para adelante que para atrás no cunde. En el fondo, mientras estemos vivos hay que gozarla. Yo creo que a mí el humor me ha salvado la vida y a mí me encantaría que la gente también entendiera eso, que nos riéramos más.