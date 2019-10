La sorpresiva confesión sexual de Yuyuniz Navas en programa de televisión

Una de las preguntas a los invitados que normalmente se repite en el programa de CHV, "Podemos Hablar", es si alguno de ellos llevan mucho tiempo sin tener sexo.

En el último capítulo emitido la invitada Yuyuniz Navas fue la única que respondió afirmativamente: lleva cuatro años sin relaciones sexuales.

En el momento, la única que salió adelante fue la hija de Eli de Caso, donde afirmó que “a mí no me da vergüenza. Varios años. Oye, sí, pero no se rían”.

A lo que Julián Elfenbein le consultó sobre cuánto tiempo lleva sin tener sexo, a lo que Navas afirmó que "Sí, unos cuatro años".

Sin embargo, aseguró que "me encanta el sexo". En ese momento, otro invitado, Juanito Yarur, comentó que “si puedes hacer eso, tú capacidad mental es superior al resto, porque no es porque no quieras. Evidentemente, si quisieras lo podrías hacer. Es porque es una decisión tuya porque estás tan cómoda con tu cuerpo… Sobre todo a una mujer… Yo encuentro que para que hagas es porque estás en un nivel de cabeza superior 100%”.

Yuyuniz le manifestó que "es un estado" y Yarur le respondió que es "superior al mío en todo sentido, porque si puedes llegar eso, y decirlo de esta forma, es porque no es tema, y no es porque el sexo esté sobrevalorado”.

Finalmente, Navas expresó que “o sea, a mí me encanta el sexo. Disfruto mucho de amar a un hombre. Sin embargo, no me voy a meter con cualquiera”.