El romántico mensaje de Wilma González a su pareja doce años menor

Wilma González celebró su aniversario con Nicolás Seguel, su pololo doce años menor que ella.

La ex conejita Playboy publicó una serie de fotografías junto a su pareja y le dedicó un romántico mensaje a Nicolás.

González "Aquí estamos un año después... Desde la primera foto, que fue en nuestro día 1... Ya teníamos absoluta complicidad, es mágico todo lo que ha sucedido, realmente".

"Sabes? Yo nunca fui de celebrar aniversarios, yo ni siquiera recordaba las fechas, no era tan detallista hasta que te conocí. Despertaste el romanticismo, la ternura, el amor del sano en mí. Eres 12 años menor y, sin embargo, me has enseñado tanto!!! @nico_seguelg. Te valoro, te respeto, te admiro y te amo", continuó.

Finalmente, concluyó que "no hay palabras que puedan definir cuánto te amo, cuánto te deseo. Dios mío!!! Jajaja. Que éste sea el primer año de muchos, porque contigo todo es un sueño hecho realidad. Eres la persona más bonita del mundo y somos más fuertes que el acero. Nada, ni nadie destruirá esta historia. Un año cabrones!!!".

La imagen llegó a tener más de 3 mil "me gusta" y se llenaron de elogios por parte de sus seguidores. "Hermosos", "felicidades & que sigan amándose por siempre", fueron algunos comentarios que le dejaron a la pareja.