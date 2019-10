Raquel Argandoña reveló cómo conoció a su suegra de la misma edad

Raquel Argandoña, desclasificó cómo conoció a la mamá de su pareja, Félix Ureta, el empresario de 44 años. El encuentro se desarrolló en el casino Enjoy, donde la panelista se estaba presentando junto a Patricia Maldonado y Catalina Pulido.

"Igual fue un tema para mí. Yo le dije 'Patta tení que ser simpática´, porque la Maldonado igual es pesá de repente. Y me dijo 'no, yo me la voy a jugar para que todo sea perfecto".

"Yo actuaba y decía cosas chistosas pero ella no se reía mucho, entonces yo dije 'ahh aquí estamos mal'. Pero hablaba la Pata y ella se reía con todo lo que decía la Maldonado, pero ella no decía tantas cosas chistosas, pero ella no se reía conmigo", aseguró, refiriéndose a su suegra, un año mayor que ella.

Fue en su regreso a casa donde aseguró que sostuvieron una conversación.