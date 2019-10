"A la mayoría de los que trabajamos en tele nos ha costado años": Jean Philippe Cretton respondió a Camila Recabarren

Polémica generó Camila Recabarren luego de publicar una historia, haciendo alusión al programa "Tu Vida, Tu Historia" que conduce junto a Jean Philippe Cretton. En una intervención grabada en un video se ve a Recabarren caminando hacia la cámara. “Ya, ¿qué digo?”, pregunta a quien la enfoca. “Nada”, le responde. “Como en el programa…”, comentó ella entre risas.

Intrusos conversó con la modelo, quien se refirió a sus palabras, asegurando que "son bromas. Mi Instagram, de hecho, se caracteriza la mayoría de mis historias que son… Bueno, sí, muchas veces hay ironía de por medio. Y también soy súper autocrítica, entonces también por eso lo digo, porque yo me doy cuenta", dijo.

Además, agregó que "el equipo me llamó para hacer locuras y para que sea la de Instagram, que no se puede, eso ya se los dije… Pero estoy entregada al programa. (...) Y aquí, en el programa, me tengo que adaptar a tener un jefe, a una pauta y a que los temas la mayoría de las veces se busca que el invitado se emocione o cuente algo, no sé si trágico, algo emotivo de su vida. No puedo estar tirando la talla. Entonces, me cuesta un poquito, pero vamos avanzando".

Consultado por estos comentarios, Jean Philippe Cretton, comentó que "puede ser que sienta eso. Si es evidente. Pero yo también hago un llamado a la calma por parte de una generación que, en general, quiere todo más rápido.

“Piensa que a la mayoría de los que trabajamos en tele nos ha costado años, años y años y años para llegar a un puesto. Y esta es la primera oportunidad que ella tiene en un programa distinto, distinto horario, y lo ha hecho súper bien a esta hora. Entonces, yo creo que hay que ir piano, piano. No hay que desesperarse”, concluyó.