"Es un post de influencer de mierda": Jani Dueñas comentó su cambio de look

"De las cosas que mas me gusta del pelo de pony mágico lisérgico es que cambia cada día. Era morado, fue rosado, ahora apareció un naranjo durazno impactante. No se sabe, no se entiende, el pelo de muñeca solo se vive", así inició su publicación Jani Dueñas, explicando a sus seguidores su cambio de look.

El mensaje fue acompañado por una fotografía, donde la humorista muestra su nuevo look. "Si, este ES un post de influencer de mierda, porque mi pelo depende de ellos desde hace como 15 años y nunca nunca me han fallado", escribió, refiriéndose a las estilistas que lo hicieron posible.