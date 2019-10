Mario Mauriziano tras el nacimiento de su hija: "No sé si criarla como papá o como abuelo".

A sus 49 años Mario Mauriziano fue padre por quinta vez junto a su pareja Camila Anich, el periodista se refirió a su hija Jacinta y ser padre a avanzada edad.

En una conversación con Las Últimas Noticias el comentarista deportivo expresó que "a nivel emocional me hizo revivir lo más lindo que le puede pasar a una persona que es el nacimiento de un hijo. Ahora mi única duda es que no sé si criarla como papá o como abuelo".

Además, manifestó que "voy a cumplir luego de 50 años y la paternidad se toma de manera distinta, con otra madurez, y no con las aprehensiones de un papá primerizo".

"Estoy muy bien, acosejando a full, contándole historias a la mamá que pueden servirle porque ya las viví y estar presente el mayor tiempo posible para acompañar a mi hija en cada uno de sus pasos. En el fondo todo este proceso te hace rejuvenecer porque te obliga a mantenerte o más vivo posible aunque esté más viejo: estando presente siempre", detalló Mauriziano a LUN.

Por su parte, Camila contó que "Me he sentido muy bien, ha sido increíble. El parto fue muy emocionante. Estuvo Mario con mis papás. A mi mamá la tenía grabando y a mi papá, que también es ginecólogo, entró para ver el nacimiento de su nieta. Siempre quise ser mamá y estaba súper preparada, así es que esto de no dormir de corrido lo tenía asimilado".

"Antes, la ansiedad eso sí me estaba matando y todo me cansaba, el último mes fue terrible. Subí un poquito más de lo normal de peso" agregó la mamá de 29 años.

Finalmente, la pareja de Mauriziano concluyó que "Mario está feliz. Me djo que se sentía papá-abuelo, pero ahora él tiene que ayudar, no más. Soy mamá milleanial y tenemos que sacar la tarea entre los dos. Pero me guía mucho: yo digo: "Por qué le pasa esto a la guagua" él me dice: "tranquila, esta todo normal". Y claro, Mario es la voz de la experiencia jajaja".