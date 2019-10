Jennifer Aniston dijo que Weinstein "se comportaba de forma asquerosa" y que la quiso obligar a ponerse un vestido de su esposa

La actriz Jennifer Aniston reveló en una entrevista con Variety Power of Women, cómo fueron sus encuentros con el productor de cine, Harvey Weinstein.

Aniston calificó a Weinstein como un "bruto" que "se comportaba de forma asquerosa" y recordó un episodio en la que el productor quiso obligarla a utilizar un vestido de su entonces esposa.

"Decía, 'me gustaría que usaras uno de estos para el estreno'" relató la actriz de Friends, apuntando a los vestidos de "Marchesa", marca que había fundado la esposa de Weinstein.

"Me dijo 'tienes que ponerte el vestido' y yo dije 'no, no usaré el vestido' (...) ¿qué iba a hacer? ¿venir y obligarme a ponérmelo?", dijo Aniston.

En otra oportunidad, narró la actriz, para el estreno de Del"hubo una cena. Estaba sentada con Clive Owen, los productores y un amigo mío. Weinstein vino a la mesa y le dijo a mi amigo '¡levántate!'. Entonces mi amigo se levantó y Weinstein se sentó".