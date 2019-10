Wilma González reaccionó tras recibir crítica en Instagram: “Quizás no tienes a nadie real”

La ex chica reality, Wilma González, respondió a un usuario de Instagram que la crítico la relación que tiene con su novio 12 años menor.

En la publicación la ex chica playboy publicó una imagen junto a su novio por cumplir un año de relación y un usuario le comentó que “lamento decirte que nada es para siempre. Ojalá sea tu caso. Sólo te queda disfrutar el momento. Este niño muy grande que se crea y sea bueno y toda su familia, etc. Es mientras no se aburra de su sueño. Debes ser consecuente y estar preparada, eres una mujer de experiencia. Esto es sin llorar. Lo que sembramos cosechamos”.

Wilma no se quedó callada y le respondió con un extenso mensaje: “Pues en mi vida he sembrado a puras buenas personas, no será que te molesta eso? o que quizás tú no tienes a nadie real? Tengo un hijo maravilloso y sano, un novio junto con su familia que son grandes personas, un padre que ama a mi hijo y mi hijo a él, eso es por ser buena persona, derrochamos amor por donde vamos, una extranjera en Chile rodeada de buenas personas, eso es cosechar muy bien querido amigo…"

"Una cosa real hay en esta vida y es que no sabemos el futuro, si es para siempre mi relación con @nico_seguelg maravilloso, sin por circunstancias no lo fuera, pues atesoraré estos momentos para siempre, porque absolutamente todas mis relaciones me han enseñado algo y aportado algo a lo maravillosa y completa que es la vida, con sul altos y bajos…" añadió.

Y finalmente, González concluyó que "y por otro lado, no me conoces ni a mi, ni a él, ni a nadie de mi gente verdadera, entonces, no te da vergüenza ser el único que ha tirado mala onda de toooodooos estos mensajes????”.

La mayoría de los seguidores de la española aplaudieron su reacción.