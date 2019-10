Laura Prieto compartió un íntimo y emotivo mensaje: "A veces estoy cansada, pero no pierdo la fe"

18:26 "Hola me presento soy Laura... se pueden decir muchas cosas de mi... pero me considero una mujer muy sensible", dijo la modelo en un texto que subió a redes sociales.

La modelo Laura Prieto, quien estuvo invitada al programa Podemos Hablar de Chilevisión, donde realizó revelaciones sobre aspectos de su vida, escribió un emotivo e íntimo mensaje en redes sociales.

Prieto subió una imagen suya a Instagram acompañada del texto "hola me presento soy Laura... se pueden decir muchas cosas de mi... pero me considero una mujer muy sensible... a veces me veo rodeada de gente, pero me considero tremendamente solitaria. He tropezado varías veces y me he levantado. A veces me pregunto porque el destino quiere que viva esto..."

"He aprendido a callar y vivir, no se si crea en que todo pasa por algo... y estoy cansada de que vean en mi algo que no soy... esta soy yo Laura... una mujer extremadamente sensible que a pesar de todo aunque a veces me prometo no soñar más ni fantasear lo hago, lo hago constantemente..."

La modelo añadió que "hay días como muchos que quizás no quiero saber nada, me siento sola y me encierro en mi mundo hasta encontrar algo que me motive a salir afuera y pelearla... hola soy Laura... a veces estoy cansada pero no pierdo la fe".

El mensaje, que recibió más de 10 mil "me gusta" recibió comentarios positivos de parte de amigos y seguidores de la modelo. "Soy muy feliz de tenerte cerca amiguita", "auténtica, divina, tienes un gran corazón", "eres una mujer muy hermosa y valiente", dijo.