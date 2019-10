Daniel Alcaíno: “Con la televisión como está hoy día prefiero seguir haciendo teatro”

El 28 de junio de 2018, cuando se emitió el último capítulo de “Vértigo”, fue la última aparición televisiva de Yerko Puchento, el personaje que Daniel Alcaíno interpreta hace 18 años y que ha mantenido vivo con el show Yerko Clandestino, que estrenó en julio y que el sábado 19 de octubre presentará ante cuatro mil personas en el Gran Arena Monticello.

“Sería un orgullo sin pantalla llenar el Gran Arena Monticello, eso nos hablaría de que hay mucha gente que tiene la necesidad de escucharnos”, dice el actor.

Pese a que lleva más de un año fuera de pantalla como Yerko Puchento, Alcaíno está filmando la serie “Los Carcamales”, dirigida por Alejandro Fernández Almendras, que sería su último proyecto en Canal 13, donde tiene contrato vigente hasta enero de 2020. Por ahora. El actor estaría en conversaciones con la estación para regresar con el personaje del bronceado eterno. Pero habría una condición sine qua non: la presencia de Jorge López. El guionista que trabaja codo a codo con Alcaíno las rutinas de Yerko Puchento fue despedido de Canal 13 en marzo pasado y el actor ha dicho que el personaje no va si no está él.

Creemos que es necesario porque es un personaje que hace humor con nombre y apellido. No decimos “oye los políticos son aquí y allá”, o no hablamos de cosas como en el stand up, que puede ser muy divertido pero busca la risa por la risa. La verdad es que a nosotros no nos hace sentido. Yo prefiero el riesgo, me gusta el riesgo en términos de poder pasar ciertos límites y darle a los poderosos. El día de mañana si la gente no nos responde y no nos va a ver nadie, creo que vamos a tener que cuestionarnos seguir con el personaje, pero nos damos cuenta cuando, por ejemplo, no nos invitan a Viña y nos enteramos que es por temas de Gobierno, que le tienen temor al personaje. Creo que eso nos da prestigio más que otra cosa.

Sí, o sea, es cosa de mirar, ¿por qué no estamos en un Festival de Olmué? ¿Por qué no estamos en el Festival de Viña? ¿Por qué?

Aún tengo contrato hasta el 31 de enero con Canal 13 y estoy haciendo una serie que se llama Los Carcamales, de aquí a fin de año, pero de ahí termina mi contrato y termina mi vida en televisión, en términos de tener un contrato con un canal. Cada vez los canales se van desligando de todo tipo de relaciones, que nunca han tenido tampoco con los actores, en términos previsionales, de salud, de seguros. Y cada vez se va precarizando más nuestro trabajo. Cada vez estamos llegando a sub y subproductoras donde te contratan sólo por el papelito, pero no tenemos ningún tipo de seguridad social. Existen las leyes, pero se hace vista gorda, una cosa son las leyes y otra que se cumplan. El año pasado me involucraron en una Operación Huracán, me trataron de bajar, me hicieron una campaña como que yo soy un misógino…durante mucho tiempo no hallaron cómo hacerme una fama de comunista, de terrorista, de ayudista de mapuches. En fin, con montajes que quedó demostrado que eran montajes, como la Operación Huracán, con intervenciones en mi teléfono. Yo creo que eso te habla de que hay una persecución política y empresarial a la labor que desarrollamos con el personaje y como actor.

Yo soy actor y voy a ser actor siempre, porque eso es lo que aprendí en la universidad, independiente de que me contrate quien me contrate. Yo soy actor no porque me contraten de un canal de televisión, sino porque tengo cosas que decir y una técnica que me permite llegar más rápido al corazón de la gente, ya sea con un personaje, con un montaje; eso es lo que a mí me apasiona. A mí con la televisión como está hoy día, si sigue así, prefiero seguir haciendo teatro.

No hay comedia en la tele, así como no hay músicos, no hay orquestas, no hay programas de conversación en vivo, no hay estelares. Y no va a haber, se acabó esa forma de televisión. No sé qué comediante hay en televisión. Felipe Avello triunfó en los últimos dos festivales y le dieron un programa para entrevistar a otros comediantes donde lo que menos había era comedia. Jorge Alís, el último gran triunfador del Festival de Viña, no está en televisión. Bueno, puede ser por opción propia, pero no hay ninguno. Yo creo que ya se acabó la tolerancia y hay tolerancia cero con los humoristas porque están ocupando la voz de los periodistas, que por muchas presiones no hacen su trabajo. Porque a través del humor nosotros desenmascaramos y la gente se libera a través de la risa y puede entender mejor y nosotros podemos llegar más rápido al corazón de la gente.