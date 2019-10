Rocío Marengo y su deseo de convertirse en madre: “Voy a ser mamá, con o sin él”

La ex chica reality, Rocío Marengo, asistió al programa "Sigamos de Largo" donde se refirió a sus deseos de ser madre.

La argentina confesó que “siempre he querido ser mamá. Quiero tener mi guagua, ya”, además agregó que ya siente “la presión del reloj biológico”.

Además, contó que es un tema que no lo ha tocado con su pareja pero dejó entrever que sí o sí será madre, pues aseguró que “todavía no toco el tema directamente y como se debe con mi pareja, pero no lo presiono (…) Mi decisión no depende de él, no es mi tema, voy a ser mamá, con o sin él. Estoy en esos días donde estoy por tomar la decisión”.

“Soltera, hacerme un tratamiento, adoptar (…) o, incluso, darme la oportunidad de conocer a alguien que sí quiera tener ese proyecto conmigo, porque siento que va a ser un proceso tan lindo y es bueno compartirlo con alguien”, añadió.

Sin embargo, Rocío aseguró que le encantaría ser madre con su actual pareja "porque es un gran amor (…) Tener una familia como siempre soñé (…) Pero entiendo que la vida es una, y no puedo dejar pasar la oportunidad de ser mamá, y con la