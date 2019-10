Sonia Isaza opinó sobre el corte de pelo de Arturo Vidal tras pregunta de usuario

Sonia Isaza respondió a sus seguidores de Instagram una pregunta sobre Arturo Vidal, en específico, sobre qué opinaba del nuevo corte del pelo del seleccionado nacional.

Con entusiasmo, la colombiana grabó un video, y aseguró que el look del chileno es de todo su agrado. "No me gusta, me encanta, me fascina, me enloquece, me vuelve loca, loquita”, comentó.