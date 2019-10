Vale Ortega y el "sexo feminista": "Nos han dicho que el cuerpo de la mujer es prohibido"

15:55 "Muchas veces el sexo no resulta bueno, porque una de las partes no dijo qué quería o qué le gustaba", comentó.

Valeria Ortega, conductora de TV , habló sobre la sexualidad y cómo piensa sobre el "sexo feminista".

En este sentido, la ex reina de Viña, aseguró que es algo que "va súper ligado con las seguridades propias de la mujer, de conocerse, de su cuerpo, de lo que le gusta, comunicando. Porque muchas veces el sexo no resulta bueno, porque una de las partes no dijo qué quería o qué le gustaba", comentó.

"Y cuando uno empieza a comunicarlo, es porque conoces tu cuerpo y sabes realmente lo que te gusta y no tienes miedo o vergüenza de decirlo. Creo que ahí realmente se aplica el feminismo en la cama", continuó.

Asimismo, agregó que todo se trataría de una manera en que se ha enseñado a las mujeres. "El mundo nos ha enseñado y socialmente nos han dicho que el cuerpo de la mujer es prohibido, como que fuera un pecado".

"Las que somos de esa época venimos con esa idea, pero las nuevas generaciones vienen con una liberación del cuerpo más genuina, de empezar a conocerse y no avergonzarse y creo que por eso van a tener mejores experiencias sexuales, aprender y experimentar más", reconoció.