Marcela Vacarezza y Daniel Stingo tuvieron un duro debate sobre la delincuencia

Duro debate se dio hoy entre la psicóloga Marcela Vacarezza y el abogado Daniel Stingo, mientras los panelistas del matinal de TVN estuvieran hablando sobre la "bala loca" que dejó sin vida a un bebé de nueve meses y qué es lo que falla en la lucha contra la delincuencia.

Vacarezza planteó que “la prevención es maravillosa, pero ¿qué pasa cuando se comete el delito? Me parece curioso que en este país se gasta más por un preso, que en un niño del Sename”.

A lo que Stingo replicó replicó que “¿Has visto las condiciones en las que viven los presos?” y la psicóloga expresó que "me interesan más los niños del Sename”.

Pero los ánimos estaban lejos de calmarse por lo que Daniel manifestó que “hemos invertido en reprimir, en el negocio de la seguridad, armas, guardias, rejas”, mientras es interrumpido por Marcela.

"¿Puedo terminar?" preguntó el abogado y prosiguió "son 40 años de meterle lucas a abatir al delincuente. La raíz es la desigualdad social. En este tiempo ¿hemos apuntado a la desigualdad?”.

A lo que Vacarezza sostuvo que la opinión de Stingo "es una burla, te lo digo con harto respeto, no es un negocio de seguridad, si me siento vulnerable, tengo que cuidarme".

"Lo decía por el Estado, no por particulares. No me malinterpretes, estoy diciendo que es el Estado, no los privados, hay una gran diferencia. ¿Me estás entiendo? Estás cambiando lo que yo dije" respondió Stingo.

Y la esposa de Rafael Araneda aseguró que "tú dijiste que le estábamos poniendo color" a lo que Daniel indicó "el Estado de Chile, no los privados. El Estado no pone lucas para bajar la desigualdad".