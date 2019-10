Beto Cuevas habló sobre sus infidelidades a Estela Mora: "No puedo ser tan cagón"

En una conversación con el programa "Sin parche" de TVN el cantante Beto Cuevas conversó sobre su ex matrimonio con Estela Mora.

El vocalista del grupo La Ley sostuvo que “a veces, el tener una ex esposa, que todavía legalmente es tu socia, porque yo lo veo como una sociedad, le hace ruido a la gente, le puede molestar. Pero yo siempre digo: es para esas personas, no es un problema mío”.

Además, reveló detalles de su vida amorosa con Estela, donde relatpoi los episodios de infidelidad que gatillaron en su separación con la ex modelo.

De hecho, contó que el tema Mentira, del álbum MTV Unplugged (2001), fue inspirado por estos hechos y aseguró que “me estoy acusando a mí mismo. Yo todavía estaba en una relación con Estela. Entonces, voy a cambiar la segunda persona. La canción decía ‘Mentira tu vida’ y le echaba la culpa a alguien. Y después dije ‘no sonaba bien’ y pasé a tercera persona. “Mentira su vida’. Y después dije: ‘No puedo ser tan cagón, tengo que asumir esto en primera persona’, porque eso es justamente lo que va a hacer que la canción la pueda adoptar la gente y la gente la haga suya. De lo contrario, va a ser una canción más".

“Entonces, la canté. Y recuerdo que siempre fue un sentimiento que tenía porque, cada vez, a ver, salía de gira, tú eres el cantante famoso, el rockstar, que pasa de repente meses afuera, evidentemente la tentación está siempre ahí. Siempre hay mujeres lindas que se te acercan. Es relativamente fácil poder seducirlas, o que ellas mismas te seduzcan. Y de ahí, el paso a tener intimidad con ellas, es como relativamente sencillo", añadió Cuevas.

También, expresó que nunca se sintió orulloso de lo que hacía y que nunca se vanaglorió de aquellas infidelidades.

Al ser consultado sobre las constantes dudas que tenía Estela por sus infidelidades detalló que “Yo, evidentemente, no sabía dónde meterme. Le dije ‘ah, ¿por qué me preguntas eso? Claro que sí, todo muy bien’. ‘Es que nosotros no hemos estado muy bien últimamente Yo quiero saber si estamos bien o si tú tienes algún problema, quiero saberlo’. Y me insistía, me insistía, me insistía. Y vi la oportunidad de sacarme la cruz que venía arrastrando durante tanto tiempo y que me carcomía por dentro".

“Entonces, le dije la verdad. Le dije que sí y que en muchos casos me había aprovechado de mi condición de estrella del rock. Y que ´si, que había tenido, sin entrar en detalles, que había tenido experiencias y que nunca me había sentido bien, lo que no ayudó tampoco a la revelación. Pero era mi verdad. Evidentemente, después de eso, me mandó a la cresta y no separamos”, concluyó.