[VIDEO] Actriz que interpreta a la reina Isabel confesó haber robado papel higiénico del Palacio de Buckingham

La actriz y ganadora del Oscar, Olivia Colman, quien interpreta a la reina Isabel II en la serie "The Crown", reveló que su marido, en una cena a la que fue invitada, robó "algo" de papel higiénico del Palacio de Buckingham.

En una entrevista con Sunday Times, la actriz dijo que "mi marido robó algo de papel higiénico sólo para que luego pudiéramos decir que nos lo habíamos llevado de Buckingham".

Además dijo que en dicho evento, compartió con el príncipe Guillermo "me comporté como una tonta y él fue encantador. Tiene la habilidad de hacerte sentir la persona más importante de toda la sala".

La intérprete de la reina Isabel II, también confesó que, aunque intentó hacer confesar al príncipe Guillermo, que en la familia real veían la serie, no lo consiguió. "Le pregunté directamente '¿ves la serie?' y me dijo que no".