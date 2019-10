Protagonista de capítulo de "Contra Viento y Marea" emitido este domingo se encuentra hospitalizada

17:54 "Esperamos 11 horas y no soportaba , estuvo hospitalizada en una silla de ruedas porque estaba colapsado", contó Carlos, el marido de la joven.

La noche de este domingo se emitió un nuevo capítulo del programa "Contra Viento y Marea" conducido por el animador Pancho Saavedra.

Fue en esta oportunidad, donde se contó la historia de Cesia y Carlos, una pareja que estaba enfrentando momentos complejos.

Y es que, la joven, contó que padecía de hepatitis autoinmune, siendo prioridad nacional para un trasplante de hígado.

Si bien, ambos lograron contraer matrimonio, se conoció que tras la emisión del capítulo surgieron problemas en la salud de Cesia.

Fue Carlos quien compartió un video pidiendo oraciones por su mujer quien se encuentra hospitalizada.

"La trajimos al hospital de urgencia. Esperamos 11 horas y no soportaba , estuvo hospitalizada en una silla de ruedas porque estaba colapsado, no había nada más que esperar. Gracias a Dios ahora está estable, no esta con riesgo vital”, contó.