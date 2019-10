[FOTO] Wilma González y su pareja se hicieron un tatuaje por su aniversario

Wilma González se muestra muy enamorada de su pareja, Nicolás Seguel, pues hace unas semanas cumplieron un año de relación, por lo que la pareja sorprendió con un tatuaje para consolidar su amor.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la española mostró el tatuaje de un lobo en sus espaldas y Wilma lo llamó 'unión simbólica'.

Junto a la publicación la ex chica reality publicó "es una especie de unión simbólica, porque firmar un papel, sólo sirve burocráticamente hablando, es importante sí, a veces, pero los sentimientos, son otra cosa. Es el día a día, son los detalles, la preocupación, estar en las buenas y malas, un amor libre de lo superfluo, y más".

Además contó que decidieron que la imagen sea un lobo porque representa "lealtad, decisión, unión, nobleza, fuerza y familia".

"Hemos pasado por mucho. Más ha sido lo bueno, que lo malo, hemos tenido momentos increíbles, unos pocos dolorosos, que igual nos han unido como la pareja y manada de lobos que somos. Yo no he tenido una vida nada fácil y eso sin querer nos ha tocado", reflexionó.

Finalmente, González le dio las gracias a Nicolás por el año que llevanb juntos. "Gracias por el mejor año junto con Noah. Amor real, amor del bueno es este. Si me permiten dar un consejo, sean libres, no tengan prejuicios que no sirven de nada, solo sean buenas personas y amen con todo a los suyos, independiente de la raza, edad, forma etc", concluyó.