El complejo estado de salud por el que esta pasando Adriana Barrientos

La modelo Adriana Barrientos participó como invitada en el late de TVN, "No culpes a la noche", donde reveló el complicado momento que vive por su salud.

La "Leona" contó que “el año pasado fui al fonoaudiólogo porque me tenía que sacar las amígdalas. Cuando estaba en la operación, se dan cuenta que mis cuerdas vocales no estaban bien, que tenían una pelotita más o menos grande. Esa pelotita se llama tumor”.

Además, detalló que al realizarse una biopsia le dijeron que el tumor no iba a crecer más, pero no fue así.

“Más o menos para mi cumpleaños, me di cuenta que me empezó a doler mucho la garganta. Hablaba fuerte, por ejemplo, y me dolía mucho la garganta. Me fui a ver al médico, y lamentablemente la pelotita había crecido” reveló.

Barrientos tuvo que someterse a una radiación que como es de costumbre conlleva efectos secundarios como la pérdida del pelo y piezas dentales y aseguró que “no se me cayeron los dientes, pero me salieron algunas caries”.

“Llamé a mi amigo, que además es peluquero. Le digo que se me están cayendo las extensiones y yo no podría soportar verme peladita. Me sacó las extensiones con mucho cuidado para que no se me cayera el pelo de la cabeza, el poco pelo que me quedaba”, añadió.

Finalmente, la "Leona" confesó que su situación no es muy alentadora porque “si me sacan esto, va a volver a salir. La protuberancia es irreversible”.