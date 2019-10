Patricio Frez reveló que tiene un tumor en el hígado : "Si Dios quiere que me vaya, me iré"

“Tengo un tumor en el hígado, es algo hereditario, mi hermano fue trasplantado de hígado, pero estoy con mucha fe", fue la forma en que Patricio Frez reveló el diagnóstico de la enfermedad que padece.

En conversación con La Cuarta, aseguró que "los doctores intentarán achicarlo, y si todo sale bien, puedo entrar en una lista para un transplante”.

Asimismo, precisó que supo de todo debido a la hemorragia digestiva que lo afectó la semana pasada y que lo matuvo internado.

“Afortunadamente pasó eso, porque sólo así me enteré. Estamos a tiempo todavía, hay varias alternativas, yo y mi familia estamos tranquilos, si Dios quiere que me vaya, me iré, sino tengo carrete para rato”, replicó.

Asimismo, llamó a sus seguidores a pedir por él. “Oren por mi. El cariño es tan especial que no tengo palabras. Los que recen por mi, los que oren, que oren por mi, estaré agradecido", concluyó.