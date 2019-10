"Lindorfo" arremetió contra Pamela Díaz tras nominación a los Copihue de Oro: "Yo no encuentro que sea animadora"

El veterinario y ex conductor de televisón, Sebastián "Lindorfo" Jiménez, participó en el programa "Pasemos las doce" de Canal Vive donde conversó sobre sus proyectos y aprovechó de opinar de la nominación al Copihue de Oro de Pamela Díaz.

Jiménez dio su opinión sobre el desempeño de la "Fiera" como animadora y expresó que "yo no encuentro que Pamela sea animadora. Es un extraordinario personaje y acompañamiento de alguien que pueda llevar un hilo conductor. Y como no existe una categoría de eso, no existe la categoria arroz".

"Hoy se comete el error de dar trabajo a gente que no tiene las aptitudes necesarias, las pegas deben ser entregadas a personas que tengas aptitudes para aquel trabajo, sino fuerza a una persona a hacer algo que no quiere y eso lo vieron muy bien en la TV con Pamela Díaz", agregó.

Cabe recordar que la "Fiera" compite en la categoría a "Mejor Animadora" con Tonka Tomicic, Diana Boloco, Karen Doggenweiler, María Luisa Godoy y Julia Vial.