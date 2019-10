[VIDEO] Tonka Tomicic y Senador Insulza protagonizaron tenso momento en vivo

El hecho ocurrió durante el matinal de Canal 13, Bienvenidos, mientras el panel y sus invitados discutían sobre los sueldos que reciben los parlamentarios en Chile.

Entre diversas opiniones la animadora Tonka Tomicic expresó que "debería darles verguenza".

A lo que el senador José Miguel Insulza le respondió que "¿Por qué? Yo no le he preguntado cuánto gana usted Tonka, ¿y a usted no le da vergüenza? Con todo respeto".

Lejos de terminar con el momento tenso, la conductora no se quedó callada y manifestó que "yo no estoy hablando de que debería darles vergüenza por lo que ganan, sino por lo que dejaron de hacer"

"Tengo bastante conciencia social. Tampoco me interesa darle un listado de lo que yo hago socialmente, se lo puedo dar en privado, porque no me interesa contárselo a todo Chile", finalizó Tomicic.