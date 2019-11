Fito Páez "Tengo la inmensa suerte de mantener el deseo de tocar, escribir, de cantar y grabar nuevos discos"

Aunque hace algunos días terminó de grabar nuevo material en los históricos estudios Capitol de Los Angeles, donde grabaron desde Sinatra a The Beach Boys, Fito Páez lleva varios años ya de gira con su Solo Piano. Un formato íntimo que lo tiene permanentemente revisando sus 35 años de repertorio y que volverá a traer a Chile el 14 de diciembre al Casino Enjoy Santiago.

Este año, justamente, el rosarino celebró los 35 años de "Del 63", su disco debut bautizado así por su propio año de nacimiento. Un nacimiento como artista que lanzó con apenas 21 años del que hasta hoy, a sus 56, se siente orgulloso, porque fue la piedra fundamental de las canciones que le siguieron y que ahora revisita en vivo con su piano y su público.

Vía mail el argentino adelantó a hoyxhoy su show del 14 de diciembre y su próximo disco, del que asegura que habrá novedades "muy pronto".

¿Qué sientes que ganan tus canciones en este formato Solo Piano?

¡Todos los conciertos Solo Piano son distintos! Me encanta jugar con el repertorio y cambiarlo incluso sobre la marcha del concierto. Siento una enorme libertad en ese momento. Hay canciones como "11 y 6" o "Un Vestido y Un Amor" que siempre me acompañan. Estar solo sentado en el piano me da una gran libertad en el manejo del repertorio, al contrario de lo que ocurre cuando tocas en una banda, donde todo está muy ajustado. Recuerdo en un concierto en Montevideo, toqué muchísimas canciones de Charly García, una música me iba llevando a otra, y fue algo que no había hecho antes. Esa es la magia del piano y de la música, me resulta muy divertido actuar de esta manera. Hace 12 años grabé el disco "Rodolfo", ese álbum fue una vieja deuda que tenía pendiente con el piano, algo que llevaba tiempo persiguiendo y para lo que no encontraba las circunstancias propicias de hacerlo. De allí nació la idea de estos conciertos Solo Piano. Uno es músico y va intentando cosas todo el tiempo.

Después de tantos años sobre los escenarios ¿Cómo sientes la experiencia en vivo?

Es el momento más esperado para mí. Siento que nunca te vas igual a cómo llegaste a un concierto. Me encanta pensarlo como un ritual inmenso, una gran reunión de la tribu alrededor del chamán que es quien canta, baila y los mete a todos en un viaje maravilloso y único que es la música.

¿Qué sientes hoy cuando miras hacia atrás y piensas en tu debut, "Del 63"?

Siento un amor muy profundo por ese chico que escribió "Del 63", gracias a él hoy estoy aquí y soy la persona que soy. No reniego jamás de las canciones y músicas que hice en ese tiempo. Valoro y quiero a ese chico que fui. Tengo la inmensa suerte de mantener el deseo de tocar, escribir, de cantar y grabar nuevos discos. La música es como respirar, no sé vivir sin ella.

Nueva música

Aunque Solo Piano lo tiene constantemente revisando su discografía, y por ende mirando al pasado, Fito Páez se apronta a lanzar nueva música. El argentino estuvo hasta hace poco en Los Angeles, Estados Unidos, grabando al sucesor de "La Ciudad Liberada" (2017), un disco que cuenta que fue grabado en vivo, como en los viejos tiempos.

¿Qué puedes adelantar de ese próximo disco?

Terminé de grabar hace unos días en los estudios Capitol de Los Angeles. La Grabación del disco fue una experiencia maravillosa. Muy pronto tendrán novedades. Es un álbum que va a sorprender por un montón de motivos; en principio porque fue grabado en vivo y porque no hay ninguna interrupción digital, está todo grabado como se hacía la música en los comienzos. Sé que algunos álbumes les van a gustar más a unos que a otros, es la suerte y la verdad sobre cada uno. Yo tengo, y es una gran suerte, la misma necesidad y deseo imperioso de hacer música, escribir y cantar. Y eso hace que mi vida y la de las personas que me rodean sea mucho más hermosa.

Hoy se dice mucho que la música en español está cruzando fronteras idiomáticas a través de los ritmos urbanos como el reguetón. ¿Qué opinión tienes sobre ese fenómeno?

Mira, ¡me parece que hay espacio para todos y todas! Y me encanta la frase que me dijo un amigo hace poco: "El enemigo no está en la música".

Fito y la crisis chilena

Aunque las preguntas de este medio las respondió antes de las protestas que han ocurrido en el país, Fito Páez utilizó su redes sociales recientemente para referirse a lo que pasa en Chile. "Claramente Chile no está en guerra", dijo. "Se ve un pueblo vivo, despertando, animado y defendiendo sus derechos y su manera de estar en el mundo. Mi abrazo inmenso y permanente para todos ellos", agregó.