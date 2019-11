Mauricio Jürgensen y Polo Ramírez protagonizaron tenso debate en vivo

Los panelistas del matinal de Canal 13, Polo Ramírez y Mauricio Jürgensen discutieron en plena transmisión de "Bienvenidos".

Ramírez expresó que había que ser realista a la hora de referirse al aumento de las personas y los sueldos, porque no había dinero para todo.

En esa misma línea, comparó la realidad del país con la de una familia común diciendo que existían dos opciones: La familia gasta lo que tiene o se endeudan.

A lo que Mauricio Jürgensen, quien aseveró que esa no era una realidad de una familia común y corriente, pues en Chile hay un grupo que vive tranquilo sin deudas, y otros se endeudan porque no tienen otra opción.

Esta opinión no le gustó a Polo Ramírez donde insitió en tener la razón destacanbdo que hay que tener prioridades y ser responsables.

Jürgensen lejos de quedar callado le respondió que “precisamente por eso estamos como estamos Polo, porque vivimos pensando en cómo nos van a ver afuera, que el ránking, etc…”

Estas palabras molestaron a Ramírez y le contestó que “pero si yo no estoy diciendo eso (…) si me rebates que sea sobre lo que yo estoy diciendo (…) Entonces no tengo derecho a argumentar, si quieres me callo el resto de la mañana“.

Finalmente, Jürgensen puso paños fríos con un “pero no te enojes así po Polo“, a lo que Ramínez contestó que “a lo que yo voy, como la plata no alcanza para todo, hay que establecer prioridades. ¿Cuáles son esas prioridades? El realismo y la responsabilidad nos permite establecer por dónde hay que actuar y cuál es el nivel al que se puede llegar”.