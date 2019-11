Fabrizio Copano: "Con el momento histórico que se está dando puede ser interesante ir a Viña"

A Fabrizio Copano (30) el estallido social en Chile lo pilló lejos. Por eso, desde Los Angeles, EE.UU., donde vive, pensó cómo sumarse. Y la respuesta fueron las redes sociales.

El comediante publicó ayer el primer episodio de "No estamos solos", un video de casi cinco minutos en el que repasa el acontecer nacional con humor y el apoyo de imágenes de la contingencia.

Desde Estados Unidos Copano cuenta a hoyxhoy que la idea surgió "cuando empezó lo de Chile, muchos amigos de México, y de acá de Estados Unidos, me preguntaban qué pasaba y, claro, cada vez que lo explicaba sentía que había algo ahí muy interesante, como que es un movimiento social que llama la atención, y se me ocurrió que la mejor forma de explicarlo y hacerlo sencillo era con un videíto".

"Y me quedaron las ganas de seguir haciéndolo", dice. Así fue que se le ocurrió hacer un primer video que subió a YouTube y que fue la semilla de "No estamos solos", que espera ir publicando una vez a la semana, cada domingo.

"Estoy tan conectado con lo que está pasando que es lo único que tengo en la cabeza, entonces es como una forma también de sacármelo de la cabeza un poco y llevarlo a algo más concreto", explica.

Se trata de un formato sencillo, similar al que usa John Oliver en el programa de HBO "Last Week Tonight".

Aunque dice que no aspira a llevarlo a la televisión -"ojalá mantenerlo lo más chiquitito posible sobre todo porque me da más libertad", dice-, no se cierra a la posibilidad de volver al Festival de Viña para, con su humor, repasar la actualidad nacional.

"Me gustaría ir a Viña sí, pero, claro, tendría que tener algo listo. Bueno sí, con el momento histórico que se está dando puede ser un momento interesante para ir pero no sé cómo va a estar el ambiente de aquí a febrero. La verdad me gustaría volver a ir a Viña, no tengo ninguna oferta ni mucho menos, pero sí me interesa. Sería interesante, sería divertido de hecho", afirma.